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زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:00 ص
زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب أردوغان
كتب: محمد إسماعيل

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شن كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية هجومًا عنيفًا، ضد رجب طيب اردوغان رئيس تركيا، حيث اتهمه بأنه حول البلاد إلى لعبة فى يد القوى الامبريالية، واتهمه بالتدخل فى شئون الدول العربية.

وقال أوغلو، فى الفيديو الذى نشرته منصات تركية معارضة على شبكات التواصل الاجتماعى: "قلنا منذ البداية لا تتدخل فى الشرق الأوسط، تركيا ماذا تفعل هناك؟".

وأضاف: "لنكن أصدقاء لسوريا، لنكن أصدقاء للشرق الاوسط، لا يوجد سبب للتصادم مع دول الشرق الأوسط والدول العربية، لدينا روابط تاريخية، لدينا روابط ثقافية، لدينا روابط إيمانية، وروابط قرابة، لماذا نصبح أعداء لبعضنا البعض ولماذا نتصادم معهم؟".

وتابع: "لماذا أصبحنا لعبة فى يد القوى الامبريالية أمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى، لماذا أصبحنا بين الاثنين، أصبحنا دولة قصر تتلقى أوامر من الولايات المتحدة ومن روسيا، لم نر فى تاريخ الدولة التركية مثل هذه الإهانات الشديدة، بسبب من؟ بسبب القصر؟".

ووجه زعيم المعارضة التركية لأردوغان 7 أسئلة تتضمن اتهامات صريحة بدعم الإرهاب، وتحويل تركيا إلى محطة للإرهابيين من جميع أنحاء العالم.

وقال أوغلو: "الآن أطرح على أردوغان سؤالاً من 7 أسئلة نيابة عن 81 مليون مواطن".

وأضاف:"من قال لك يا أردوغان أنك يجب أن تتدخل فى الشئون الداخلية لسوريا؟".

وتابع: الإرهابيون فى تركيا الذين كانوا يرسلون أسلحة للإرهابيين فى سوريا عبر تركيا، من الذى اقترح لك هذه الطريقة غير المشروعة؟ وهل ما زالوا يعملون معك؟".

وأضاف: "من اقترح إمكانية لقدوم الإرهابيين من جميع أنحاء العالم إلى تركيا ومن ثمَّ يدخلون إلى سوريا؟".

استطرد: "قال ترامب إن تركيا من الآن فصاعدًا ستتولى مسئولية داعش هل أصبحنا حراس الإرهابيين؟ نحن من نحمى الإرهاب فى أدلب، والآن سنتولى حراسة داعش فى مكان آخر.. هل هذا يناسب جمهورية تركيا؟".

وأضاف: "هل ما زلت تشارك فى مشروع الشرق الأوسط الكبير؟.. ما الفوائد التى ستعود على تركيا من المشاركة؟".. مشيرا إلى أنه ينتظر من أردوغان الإجابة عن هذه الأسئلة.


اردوغان

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