سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

زعماء الاحتجاجات فى الإكوادور يوافقون على إجراء محادثات مع الحكومة

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:00 م
زعماء الاحتجاجات فى الإكوادور يوافقون على إجراء محادثات مع الحكومة الاحتجاجات فى الإكوادور
كيتو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت إحدى جماعات السكان الأصليين فى الإكوادور، والتى تقود احتجاجات حاشدة لإعادة دعم الوقود، اليوم السبت إنها قررت إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس لينين مورينو، فى أول إشارة على حدوث انفراجة محتملة فى خلاف أسفر عن اضطراب مستمر منذ أكثر من أسبوع.

 

وبعدها بدقائق أبلغ جورج يوندا رئيس بلدية العاصمة كيتو محطة إكوافيسا التلفزيونية المحلية بأن حكومة مورينو قررت إجراء دراسة تحليلية لقانون أقره مورينو الأسبوع الماضى وأنهى بموجبه دعم الوقود مما أسفر عن رد الفعل العنيف.

 

ويأتى ذلك بينما انتشرت الاشتباكات فى شوارع كيتو اليوم السبت لليوم العاشر على التوالى بسبب خطة التقشف التى أطلقها مورينو ضمن جهوده لسد عجز الموازنة المالية بعدما أبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولى بقرض قيمته 4.2 مليار دولار.

 

وتحولت شوارع وسط العاصمة إلى ما يشبه منطقة حرب بعد أن غطت أعمدة الغاز المسيل للدموع سماء المدينة وامتلأت الشوارع بالحجارة وآثار حرائق صغيرة لم تنطفئ بعد فى حين شوهدت مجموعات من الناس تتخذ من جدران المبانى والحواجز المؤقتة سواتر للحماية، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين احتشدوا عند مبنى البرلمان، كما أفادت تقارير بأن سلطات مطار كيتو أغلقت الطرق المؤدية إليه.

 

 


الاحتجاجات فى الإكوادور

أخبار الإكوادور

الإكوادور

مظاهرات الإكوادور

حكومة الإكوادور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة