"رويترز" تبرز صورا للأضرار فى ناقلة النفط الإيرانية

كتب محمود رضا الزاملى وكالات

أبرزت وكالة "رويترز"، صورا تظهر للأضرار التى لحقت بالناقلة الإيرانية الموجودة فى البحر الأحمر و تسرب نفطى من ناقلة النفط الإيرانية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وتأتى أنباء حادث ناقلة النفط الإيرانية فى أعقاب هجوم فى 14 سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط فى السعودية، ما أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام وتسبب فى قفزة لأسعار النفط، وتصاعدت التوترات فى الشرق الأوسط فى أعقاب هجمات على ناقلات وطائرات مسيرة أمريكية فى مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسى لتجارة النفط العالمية.



الاضرار البيئية نتيجة للاضرار بالناقلة الايرانية



الاضرار بالناقة الايرانية



الناقلة الايرانية



الناقلة الإيرانية