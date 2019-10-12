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"رويترز" تبرز صورا للأضرار فى ناقلة النفط الإيرانية

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:33 م
"رويترز" تبرز صورا للأضرار فى ناقلة النفط الإيرانية الاضرار التى لحقت بالناقلة الايرانية
كتب محمود رضا الزاملى وكالات

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أبرزت وكالة "رويترز"، صورا تظهر للأضرار التى لحقت بالناقلة الإيرانية الموجودة فى البحر الأحمر و تسرب نفطى من ناقلة النفط الإيرانية فى المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وتأتى أنباء حادث ناقلة النفط الإيرانية فى أعقاب هجوم فى 14 سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط فى السعودية، ما أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام وتسبب فى قفزة لأسعار النفط، وتصاعدت التوترات فى الشرق الأوسط فى أعقاب هجمات على ناقلات وطائرات مسيرة أمريكية فى مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسى لتجارة النفط العالمية.

الاضرار البيئية نتيجة للاضرار بالناقلة الايرانية
الاضرار البيئية نتيجة للاضرار بالناقلة الايرانية

 

الاضرار بالناقة الايرانية
الاضرار بالناقة الايرانية

 

الناقلة الايرانية
الناقلة الايرانية

 

الناقلة الإيرانية
الناقلة الإيرانية

 

النفط يخرج من الناقلة
النفط يخرج من الناقلة

 

 


ناقلة النفط الإيرانية

ايران

أخبار ايران

البحر الأحمر

العنف الايرانى

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