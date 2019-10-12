سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 01:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تحذر من نشاط الجماعات المسلحة فى سوريا عقب العدوان التركى

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:22 م
روسيا تحذر من نشاط الجماعات المسلحة فى سوريا عقب العدوان التركى القصف التركى على سوريا
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من زيادة نشاط الجماعات المسلحة فى أماكن مختلفة من سوريا بسبب العدوان التركى عليها.

وأشارت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى التفجير الذى استهدف بالأمس دورية للشرطة العسكرية الروسية فى درعا، موضحة أنه تم تفجير عبوتين ناسفتين فى مسارها وعدم وجود إصابات بين العسكريين الروس.

وبينت أن العبوة الأولى انفجرت على بعد 700 متر من بلدة "انخل"، فيما انفجرت العبوة الثانية بعد وصول أجهزة الأمن السورية للمكان؛ ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الأمن السورى بجروح طفيفة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت - فى وقت سابق - هروب 5 معتقلين من تنظيم (داعش) الإرهابى من أحد السجون بعد سقوط قذائف تركية فى جواره بمدينة القامشلى شمال شرق سوريا، بعد تحذيرات سابقة من خطورة القصف التركى والذى يستهدف مواقع تضم سجونا وأماكن احتجاز الآلاف من عناصر التنظيم الإرهابي.

وكانت القوات التركية قد بدأت قصفا جويا ومدفعيا على مناطق بشمال سوريا الأربعاء الماضى.

 


تركيا

سوريا

العدوان التركى

العدوان التركى على سوريا

روسيا

الارهاب

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة