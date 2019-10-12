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روسيا تبحث مع "الفاو" التعاون فى إنعاش القطاع الزراعى السورى

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:13 ص
روسيا تبحث مع "الفاو" التعاون فى إنعاش القطاع الزراعى السورى منظمة الفاو
وكالات

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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، شو دونيو، مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.
 
 وجاء في بيان وزعته الخارجية الروسية امس، "تمت خلال اللقاء مناقشة محددة لمعايير العمل المشترك، في إطار مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا".
 
كما بحث الطرفان كذلك توسيع التعاون بين الجانبين مع اجتذاب ومشاركة الخبراء الروس.
 
وقال البيان: "بحث نائب الوزير الروسي مع مدير عام الفاو، كذلك المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون في المجالات التي تشملها صلاحيات هذه المنظمة. وتم الإعراب عن الاستعداد لتعميق التعاون في مكافحة الجوع على المستوى الدولي، وتحسين نوعية التغذية، والإدارة الرشيدة لموارد التربة، وذلك بالاستفادة من إمكانيات الخبراء الروس".
 
وجرت خلال اللقاء، كذلك الإشارة إلى الاهتمام المشترك بتنفيذ برامج المساعدة الفنية، في مجال الأمن الغذائي في البلدان المحتاجة، بما في ذلك في سياق إعادة التأهيل بعد الأزمات.

منظمة الفاو

سيرجي فيرشينين

روسيا

الأمن الغذائي

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