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رفع 735 طن قمامة بشبين الكوم و282 طن بقويسنا و52 طن بأشمون

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:46 م
رفع 735 طن قمامة بشبين الكوم و282 طن بقويسنا و52 طن بأشمون إزالة تعديات - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم حملة مكبرة لتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية كفر البتانون بمساحة 330 مترا مربعا وأخرى بقرية الماى بمساحة 100 متر.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأراضى الزراعية بالطوب الأبيض والأسمنت لسور على مساحة 180 مترا بناحية رملة الأنجب، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بإزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية الأطارشة وكذا إزالة مكمورة مخالفة للاشتراطات البيئية بقرية ميت عفيف.

وفى سياق متصل تم تنفيذ عدة حملات نظافة لرفع تجمعات القمامة خلال الأسبوع الماضى بمراكز المحافظة، حيث تم رفع 735 طن قمامة بقرى مركز شبين الكوم و282 طن بقرى مركز قويسنا و52 طن بأشمون ونقلهم للمدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات، ومنعاً للحوادث وحرصاً على سلامة المارة تم صيانة الكشافات المتهالكة وتركيب كشافات ليد جديدة بطريق اصطبارى شبرا خلفون بشبين الكوم والطريق الرئيسى بقرية طهواى بمركز أشمون وكذا الطرق الرئيسية بالحامول بمركز منوف.

وتم تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة للمخالفين بشبين الكوم بقرية اصطبارى و56 محضرا متنوعا بقرى مركز الباجور.

من جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار شن وتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات من الطرق والميادين، وكذا المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

تعديات

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