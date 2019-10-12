رئيس جامعة المنوفية يشهد احتفال التربية النوعية بذكرى انتصارات أكتوبر

المنوفية _ محمد فتحى

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية احتفال كلية التربية النوعية بأشمون بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الدكتور حنان حسنى يشار عميد الكلية، الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سحر عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أشرف العيسوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتورة غاده حسنى رئيس قسم التربية الموسيقية، والدكتور سعيد مناع رئيس قسم الاقتصاد المنزلى، والدكتور أحمد عصر رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ضمت فعاليات الحفل استعراضا حركيا للطلاب بعنوان "أم الدنيا" بقيادة الدكتورة لبنى فريد المدرس بقسم الموسيقى، وعدة فقرات غنائية وموسيقية قدمها فريق كورال الكلية بقيادة المايسترو الدكتور عبد الحميد عامر بقسم الموسيقى.

أشاد مبارك بالعرض ومشاركة الطلاب فى مختلف الأنشطة الطلابية، ووجه كلمة للطلاب يحثهم على أهمية التحلى بروح العبور العظيم، ومعرفة تاريخ وشجاعة أبطال القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل تحرير الأرض ورد العزة والكرامة، وتحويل الهزيمة والانكسار إلى الانتصار، مؤكدا أن الجامعة بدأت منذ بداية شهر أكتوبر فى تنظيم سلسلة من الاحتفالات واللقاءات مع أبطال حرب أكتوبر، وستنتهى الاحتفالات بتنظيم يوم رياضى كامل يشارك فيه الجميع فى مسيرة حاشدة تضم العديد من الأنشطة.