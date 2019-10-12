رئيس جامعة أسيوط : البدء في إجراءات تطبيق الحد الأدنى على كافة العاملين بالجامعة

وصرح رئيس جامعة أسيوط على إصدار توجيهات لسرعة إنهاء إجراءات تطبيق الحد الأدنى وإعمال أحكامه بالدقة والسرعة الواجبة على أن يرجع تطبيق بتاريخ 1/7/2019 على أن يصل الحد الأدنى للدخل الشهري للدرجة السادسة إلى 2000 جنيه ووضع آلية قانونية لتطبيقه على كافة العاملين طبقاً لدرجاتهم الوظيفية المختلفة.