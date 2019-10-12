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رئيس جامعة أسيوط : البدء في إجراءات تطبيق الحد الأدنى على كافة العاملين بالجامعة

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:18 م
رئيس جامعة أسيوط : البدء في إجراءات تطبيق الحد الأدنى على كافة العاملين بالجامعة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى - ضحا صالح

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن صدور قراره بالبدء فى تطبيق الحد الأدنى على كافة العاملين بالجامعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشورات وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019 بهذا الشأن .

وصرح رئيس جامعة أسيوط على إصدار توجيهات لسرعة إنهاء إجراءات تطبيق الحد الأدنى وإعمال أحكامه بالدقة والسرعة الواجبة على أن يرجع تطبيق بتاريخ 1/7/2019 على أن يصل الحد الأدنى للدخل الشهري للدرجة السادسة إلى 2000 جنيه ووضع آلية قانونية لتطبيقه على كافة العاملين طبقاً لدرجاتهم الوظيفية المختلفة.

 

 


جامعة اسيوط

تطبيق الحد الأدنى

الحد الأدنى للأجور

رئيس جامعة اسيوط

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