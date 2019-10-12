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رئيس الموساد: اغتيال قاسم سليمانى أسهل مما يتصور.. ونفذنا عمليات عديدة

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:30 م
رئيس الموساد: اغتيال قاسم سليمانى أسهل مما يتصور.. ونفذنا عمليات عديدة رئيس جهاز الموساد - نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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قال رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين، إن إيران أنقذت قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيران قاسم سليمانى عدة مرات من محاولة اغتيال، مضيفًا أن "سليمانى" يعلم جيدًا أن اغتياله أسهل مما يتصور.

 

وأضاف "كوهين " فى حوار أجراه مع مجلة " الأسرة" الحريدية نشرت مقتطفات منه على أن تذيعه لاحقا، أن "سليمانى" يعلم جيدًا أنه ارتكب من الأخطاء ما تجعله على قائمة اغتيالات جهاز الموساد التى تهدد أمن دولة إسرائيل.

 

واعترف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلى، بأن ضباط بالجهاز اغتالوا مسئولين تنفيذيين بحركة "حماس" فى أنحاء عدة من العالم، مؤكدًا أنه تم ارتكاب عدد قليل من عمليات الاغتيال خلال السنوات الماضية، لكون "العدو" غير استراتيجيته، ولم يعد فى عجلة من أمره لنسب عمليات القتل لنا، لأسبابه الخاصة.


الموساد

اسرائيل

تل ابيب

قاسم سليمانى

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