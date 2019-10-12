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رئيس البرلمان العربى يشارك فى الاتحاد البرلمانى الدولى فى صربيا‎

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:34 م
رئيس البرلمان العربى يشارك فى الاتحاد البرلمانى الدولى فى صربيا‎ الدكتور مشعل بن فهم السلمى
وكالات

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يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربى فى الدورة "141" للاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعقد تحت عنوان "الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمى لتعزيز القانون الدولى" خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الجارى فى العاصمة الصربية بلغراد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، سيلقي رئيس البرلمان العربي كلمة البرلمان العربي أمام رؤساء برلمانات العالم والوفود المشاركة، يؤكد فيها على أهمية تعزيز القانون الدولي والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعدالة الدولية وحكم القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لتجنب التحديات والمخاطر الجسيمة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

كما سيؤكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام الاتحاد البرلماني الدولي على أن أكبر التحديات التي تواجه أمن واستقرار العالم العربي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين، وما تشهده منطقة الخليج العربي من تصعيد خطير من خلال استهداف السفن وضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية بهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعار النفط عالمياً، واطماع الدول الإقليمية في التوسع في العالم العربي والتدخل في شؤونه الداخلية.

وسيطالب رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام رؤساء وممثلي برلمانات شعوب العالم بالعمل الحقيقي الجاد للوصول لرؤية برلمانية تصنع السلام وتُحافظ عليه، وتدعم الالتزام بالقانون الدولي.


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