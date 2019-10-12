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رئيس الأركان السودانى: القوات المسلحة استطاعت العبور بالسودان إلى بر الأمان

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:58 م
رئيس الأركان السودانى: القوات المسلحة استطاعت العبور بالسودان إلى بر الأمان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
أ ش أ

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قال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف بالسودان، إن القوات المسلحة، استطاعت العبور بالسودان إلى بر الأمان، وأدت دورها كاملا بانحيازها لإرادة الشعب، خلال الحراك في الفترة الماضية، وإنجازها للتغيير.

وأضاف الحسين - خلال لقائه الضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة الخامسة مشاة في ولاية شمال كردفان - أن القوات المسلحة، ستلتفت للتطوير وإعادة البناء.

وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية، أن رئيس الأركان أكد اهتمام القيادة بتوفير الخدمات والاحتياجات لأفراد القوات المسلحة في كافة المجالات رفعا للروح المعنوية وتحقيقا للكفاءة والاحترافية.

وتفقد رئيس الأركان المشتركة مشروع شركة "زادنا" العالمية، لمنتجات الدواجن في شمال الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان)، والذي شارف على الانتهاء والدخول في دائرة الإنتاج.

وكان رئيس الأركان المشتركة السودانية، وصل الأبيض، في ختام زيارته التفقدية للتشكيلات والوحدات في جنوب وشمال كردفان والتي استغرقت يومين.


السودان

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