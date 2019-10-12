سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 12:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس اتحاد المعلمين العرب: مصر أكرمت السوريين على أراضيها وتركيا تقتلهم

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:28 ص
رئيس اتحاد المعلمين العرب: مصر أكرمت السوريين على أراضيها وتركيا تقتلهم مؤتمر اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان خلف الزناتى رئيس اتحاد المعلمين العرب ونقيب المعلمين المصريين الضربة العسكرية التركية على الأراض السورية، ووصفها بالهجمة الغادرة، التى تعبر عن نوايا استعمارية تركية وتزيد من تعقيد الأمور.

وأوضح الزناتى، خلال مؤتمر اتحاد المعلمين العرب المنعقد بمقر نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، أن رجب طيب أردوغان بهذه الفعلة إنما يسعى إلى قتل السوريين.

وقارن الزناتى، موقف مصر وتركيا من القضية السورية، مشيداً بما فعلته وتفعله القيادة السياسية المصرية لتوفير الخدمات الممكنة للسوريين المتواجين فى مصر بجانب الدعم المصرى لجميع أهل سوريا، مشيرًا إلى أن قضية تعليم أبناء السوريين، يجب أن نركز على دعمها والتأكيد على الحفاظ على الهوية الثقافية لبلدهم فى البلد المضيف.

وقال الزناتى: من منصة اتحاد المعلمين العرب، أوجه الشكر للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تقدم الدولة المصرية كل الدعم للأخوة السوريين وأهمها اندماجهم فى المجتمع المصرى دون مخيمات أو مناطق معزولة، وتقدم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لهم دون تمييز، بدءا من محل السكن حيث لا مخيمات أو معسكرات، مرورا بالتعليم ثم العمل وكسب العيش ولهم كل امتيازات المواطن المصرى.

وتابع رئيس اتحاد المعلمين العرب ونقيب المعلمين المصريين: "تزيد مصر من خدماتها للأشقاء السوريين، حيث تم إعفاؤهم من سداد المصروفات الدراسية، ويحصل الطالب السورى على الوجبة المدرسية تماماً مثل شقيقه المصرى بما يزيد من اندماجهم فى المجتمع".

received_526796017866226
 
 

received_921801534870590
 
 
received_1245024652372961
 
 
received_2208646232574634
 
 
received_2311044855689342

 


نقابة المعلمين

اتحاد المعلمين العرب

سوريا

الطلاب السوريين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة