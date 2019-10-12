دبي لخدمات الملاحة الجوية تجدد اتفاقية التعاون المشترك مع مؤسسة سيركو

وكالات

جددت مؤسسة دبى لخدمات الملاحة الجوية "دانز"، اتفاقية التعاون المشترك مع مؤسسة سيركو ليمتد البريطانية لمدة عامين أخرين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، قع الاتفاقية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبى للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبى لخدمات الملاحة الجوية وفيل مالم الرئيس التنفيذى لشركة سيركو الشرق الأوسط.

وستساهم هذه الاتفاقية فى الارتقاء الدائم بمستويات الخدمة التي توفرها مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في كل من مطار دبي الدولى ومطار آل مكتوم الدولي وضمان الكفاءة التشغيلية المتفوقة واستمرارية الخدمة وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية بفضل الخبرة العالية التي تتمتع بها شركة سيركو.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد، نواصل جهودنا لتقديم خدمات عالمية المستوى لعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا ومن هنا فإن تمديد اتفاقيتنا مع شركة سيركو التى تجمعنا بها علاقة عمل طويلة يخدم توجهاتنا وخططنا لجهة تعزيز قدراتنا البشرية والفنية وضمان تفوق الخدمات التى نوفرها لقطاع الطيران في دبى والامارات".

ومن جانبه ذكر محمد عبد الله أهلى مدير عام هيئة دبى للطيران المدني الرئيس التنفيذى لمؤسسة دبى لخدمات الملاحة الجوية أن علاقتنا قديمة جدا مع سيركو وتجديد العقد نابع من الثقة التي تتمتع بها الشركة في مجال خدمات الملاحة الجوية والإنجازات التي حققناها سويا على مدى السنوات الماضية وهذا ما يدعم توجهاتنا الرامية الى مضاعفة قدراتنا الاستيعابية لمواكبة النمو المتوقع بحركة الطيران عبر أجواء الدولة في مجالي المسافرين والشحن مع اقتراب موعد انطلاق اكسبو 2020 ".

وأضاف اهلى أن تمديد الاتفاقية يتواكب مع استراتيجيات المؤسسة لتحقيق معادلة مهمة بالنسبة لقطاع الطيران في دبي وهى : بناء كفاءات عالمية المستوى وامتلاك ارقى التقنيات والأنظمة المتخصصة في خدمات الملاحة الجوية وهذا ما ستوفره لنا عملية تمديد الاتفاقية مع سيركو".

ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذى لشركة سيركو الشرق الأوسط أن علاقة العمل التي تجمعنا بمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية هي شراكة دامت خمسة عقود ..معربا عن سروره بتمديد العقد بما يتيح متابعة جهود توفير خدمات حركة جوية عالمية المستوى من خلال ممارساتنا المبتكرة والفعالة التي تدعم نمو صناعة الطيران في دبي ودولة الإمارات التي من المتوقع ان تشهد نموا جيدا خلال الأشهر والسنوات القادمة.