خفر السواحل الكورى الجنوبى يُصادر قاربين صينيين بتهمة الصيد غير المشروع

سول (أ ش أ)

صادر خفر السواحل الكورى الجنوبى، اليوم السبت، قاربى صيد صينيين، لصيدهما غير المشروع فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لبكين فى البحر الغربى.

وذكر وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية فى نسختها باللغة الانجليزية، أن قاربى الصيد تبلغ زنة كل منهما 30 طنا، ويواجهان اتهامات بالتعدى على المياه الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوكالة، أنه تم القبض على 8 صيادين كانوا على متن القاربين بعد مطاردة لرفضهما الاستجابة إلى إنذار خفر السواحل بالتوقف، ولم يقاوم الصيادون الصينيون أثناء إلقاء القبض عليهم.

وأشارت (يونهاب) إلى أنه من المقرر استجواب الصيادين من قبل السلطات الكورية الجنوبية، بشأن أنشطة الصيد غير القانونية، لافتة إلى أن إجمالى عدد القوارب الصينية التى تمت مصادرتها فى البحر الغربى بلغ هذا العام 18 قاربا.