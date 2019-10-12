سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 09:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

حملات مرورية مكثفة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:51 ص
حملات مرورية مكثفة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عززت، اليوم السبت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 

حملات مرورية بالطرق

مخالفات بمحاور القاهرة و الجيزة

انتشار حملات بالمحاور

اوناش مرورية بالطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:47 ص

رادار المرور يضبط 1386 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:39 ص

المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:28 ص

رادار المرور يضبط 1358 مخالفة لسيارات بسرعات جنونية بالطرق العامة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:19 ص

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:38 ص

المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:31 ص

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

إسبانيا تواجه النرويج بتصفيات يورو 2020 فى ليلة تاريخية لراموس

إسبانيا تواجه النرويج بتصفيات يورو 2020 فى ليلة تاريخية لراموس

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80%

وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80%

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر

الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

إيطاليا ضد اليونان اليوم لحسم الصعود إلى كأس أمم اوروبا 2020

إيطاليا ضد اليونان اليوم لحسم الصعود إلى كأس أمم اوروبا 2020

المركبة الهندية حول القمر تتبع التوهجات الشمسية فى مهمة جديدة

المركبة الهندية حول القمر تتبع التوهجات الشمسية فى مهمة جديدة

متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة

متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة