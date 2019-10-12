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حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمنطقة الخليفة لعدم وجود شبهة جنائية

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:56 ص
حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمنطقة الخليفة لعدم وجود شبهة جنائية حريق - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة في الخليفة، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.


حريق شقة

الحماية المدنية

نيابه المقطم

محكمه جنوب القاهره

الخليفة

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