حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمنطقة الخليفة لعدم وجود شبهة جنائية

كتب ـ سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة في الخليفة، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.