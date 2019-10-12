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حجز شخصين لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:17 م
حجز شخصين لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حجز شخصين، لاتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة، لحين وصول التحريات الأمنية.

 

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هم "و. ع "، و"ح. م"، عاطلين، عثر بحوزتهما على كتب خاصة بالجماعة المحظورة وأوراق تحريضية ضد الدولة، فيما أنكر المتمين انضمامهم لتلك الجماعة.

 

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بانضمام عاطلين لجماعة محظورة، وبحوزتهم كتب وأوراق تحريضية ضد الدولة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وبحوزتهم كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بهم وأوراق تحريضية ضد الدولة، وتم اقتيادهم للقسم وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.


جماعة محظورة

حبس

نيابة القاهرة الجديدة

الانضمام لجماعة محظورة

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