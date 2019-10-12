حبس 6 أشخاص بتهمة قتل موظف بسبب خلافات بينهم فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس 6 أشخاص بتهمة قتل موظف بسبب خلافات بينهم فى منطقة المرج، كما أمرت النيابة بتشرح جثة المجني عليه لبيان اسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة ، والتحفظ علي كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة إصابته بـ15 طعنة قاتلة في أماكن متفرقة من جسده.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى فى المنطقة، يفيد بنوب مشاجرة ووقوع قتيل، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي مكان الواقعة وتبين صحتها، وبسؤال شهود العيان اقروا قيام 6 متهمين بالترصد للمجني عليه، وما ان شاهدوه حتي بادروه بطعنات متفرقة واجهزوا عليه جميعا .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من القبض علي اثنين منهم، وإحالتهم إلي النيابة التي أمرت بحبسهم وكلفت بضبط واحضار 4 آخرين.