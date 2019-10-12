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حبس متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بكروت الصراف الآلى

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:54 ص
حبس متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بكروت الصراف الآلى ماكينات صراف آلى - أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال تجميع كروت الصراف الآلي الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم، مبالغ مالية محلية وأجنبية، و 11 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين، وجواز سفر خاص بالمتهم.

 


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