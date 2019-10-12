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حبس عاطل ضبط وبحوزته 10 قطع حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:22 م
حبس عاطل ضبط وبحوزته 10 قطع حشيش قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية ،حبس عاطل ضبط بحوزته 10 قطع حشيش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والرائد أحمد عبد القوى معاون المباحث من ضبط عماد .ا .ج 23 عاما عاطل ومقيم بمدينة شبين الكوم وبحوزتة 10 قطع حشيش ،وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بغرض الاتجار ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


المنوفيه

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امن المنوفيه

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