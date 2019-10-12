حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 28 قطعة أثرية فى أسيوط

كتب محمود مقبول

قررت النيابة العامة بأسيوط حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة، من ضبطهما بدائرة مركز أبوتيج بأسيوط وبحوزتهما 28 قطعة أثرية مختلفة، وذلك ناتج أعمال الحفر والتنقيب داخل منزل والدهم الهارب.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام "عبدالرحمن.م" 46 سنة عامل بالأوقاف ويقيم أبوتيج، بالحفر والتنقيب عن الآثار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بأسيوط برئاسة العميد أحمد رفعت العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث الآثار بأسيوط باستهداف مسكن المتحرى عنه.

وتم تنفيذ عملية الاستهداف وتبين هروب المتحرى عنه وتم ضبط "محمود.ع" 33 سنة عاطل يقيم أبوتيج، و"أحمد.ع" 35 سنة عاطل يقيم بذات العنوان، وبحوزتهما 28 قطعة أثرية متنوعة عبارة عن 2 تمثال أوشبكى من الحجر الجيرى بأطوال 8 سم و12 سم يعودان للعصر الفرعونى 20 قطعة عملة معدنية من البرونز تعود للعصر اليونانى الرومانى، و4 قطع حجرية عليها رسومات وزخارف على شكل لوحه مقطعه إلى أجزاء عليها رسومات وزخارف وتعود للعصر الفرعونى، وتم ضبط 2 أنفوره فخار تعودان للعصر اليونانى الرومانى.

كما عثر بالمكان على حفرة بعرض متر مربع وبعمق 12 مترا، وبعض أدوات الحفر، تم التحفظ على المسكن والحفر وعلى المضبوطات، وبالعرض على لجنة الآثار، قررت أن الحفر بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار والقطع المضبوطة أثرية تعود للعصر الفرعونى والعصر اليونانى الرومانى.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة 2106 وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

القطع الآثرية المضبوطة