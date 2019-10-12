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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:58 ص
حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية فى الدرب الأحمر حبس - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم القبض عليهما أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بدائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات. 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الاهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال و مشغولات ذهبية، واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 


سرقة شقق

مباحث القاهرة

اقتحام شقق سكنية

قسم الدرب الاحمر

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