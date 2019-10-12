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حبس صاحب سيارة خطف سائقها وإجبره توقيع إيصالات أمانة بالإسكندرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:31 م
حبس صاحب سيارة خطف سائقها وإجبره توقيع إيصالات أمانة بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس صاحب سيارة وأخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بخطف واحتجاز سائق والتعدى عليه وإجباره توقيع إيصالات أمانة لفقد سيارة المتهم الأول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بغياب شقيقها سائق، 29 سنة، مُقيم بدائرة القسم، ويعمل على سيارة أجرة ميكروباص ملك عامل عن مسكنه منذ يوم 7 الجارى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالك السيارة الميكروباص، وعاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وإحتجازهم المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المُختطف بمكان إحتجازه، وتبين أنه موثوق اليدين وبه إصابات عبارة عن كدمات بالوجه وحروق بالذراعين، وبسؤاله قرر قيام المتهمين بإقتياده عنوه وإحتجازه بمكان الضبط والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطفاء أعقاب السجائر بذراعيه وإجباره على توقيع 29 إيصال أمانة "خالى البيانات" وذلك لقيامه بإبلاغ مالك السيارة بفقده السيارة عقب قيامه بتركها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولا يتذكر مكانها.

وبمواجهة المتهمين أيدوا ماجاء بأقوال المجنى عليه وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب، وأرشدوا عن الإيصالات، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل عن ضبط السيارة المُشار إليها بدائرة القسم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


الاسكندريه

نيابه الرمل

خطف سائق

صاحب سيارة يخطف سائقها

قسم شرطة الرمل ثان

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