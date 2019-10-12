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حبس شخص بتهمة تزوير شهادة تخرج من كلية هندسة لاستخراج كارنية النقابة 4 أيام

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:41 م
حبس شخص بتهمة تزوير شهادة تخرج من كلية هندسة لاستخراج كارنية النقابة 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بالتقدم بشهادة تخرج "مزورة" منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة، لاستخراج كارنيه النقابة، واستهداف المطبعة القائمة على عملية التزوير، كما أمرت النيابة باستعجال ورود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، مفاده تلقية بلاغا من مسئولى نقابة المهندسين، بتردد أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) على مقر النقابة لاستخراج بطاقة العضوية، واكتشاف تقدمه بشهادة مزورة منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة.

 

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن المذكور حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1998، وقيامه بتزوير شهادة التخرج من كلية الهندسة بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، واستخراجه بطاقة تحقيق شخصية بموجبها، مدون بها "مهندس مدنى حر" والالتحاق بالعمل بمكتب أحد المهندسين الاستشاريين بالقاهرة.

 

تم استهداف مقر المطبعة، وتبين وجود عدة أجهزة مستخدمة فى تزوير المستندات وطباعتها، وقرص إلكترونى لتخزين البيانات به ملف باسم أحد الأشخاص يتضمن أرقام هواتف شخصية، وبلاغات مقدمة تجاه إحدى الجهات، بالإضافة لنماذج إيصالات كهرباء وشهادات منسوب صدورها لإحدى الجهات.


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قسم الازبكية

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