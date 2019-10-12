حبس سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبسة سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبالغ مالية من 7 سيدات بميدان السبع عمارات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفاده أثناء مرور قوة امنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أمام بنك مصر بميدان السبع عمارات دائرة القسم، اشتبه فى سيد تين اثناء تواجدهم أمام البنك المشار إليه باستيقافهن، ولاذت إحداهم بالفرار وتمكن من ضبط كلا من "د. ع"، 35 سنة، ربة منزل، و"ب. أ"، 33 سنة، ربة منزل سابق اتهمهما فى قضايا نشل وسرقات.

وبمناقشتهما عن سبب تواجدهما بمحل الضبط، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه، فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة " أثناء خروجهم من البنوك، ومكاتب الصرافة بتطوير مناقشتهما للربط بينهم، وبين القضايا المجهولة اعترفتا بارتكاب 7 حوادث بذات الأسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.