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حبس ترزى بتهمة سرقة مصنع فى 15 مايو

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:37 ص
حبس ترزى بتهمة سرقة مصنع فى 15 مايو حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة 15 مايو، بحبس ترزى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مصنع.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مقص كهربائى خاص بتصنيع الملابس للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط "أحمد. ح"،  38 سنة، ترزى وبحوزته مقص كهربائى مجهول المصدر.

بمواجهة المتهم أقر بتحصله على المقص المضبوط من "حسام. أ"، 38 سنة، عامل سابق بمصنع بالمنطقة الصناعية ـ دائرة القسم ومقيم بذات الدائرة  والسابق اتهامه فى القضية رقم 2271 لسنة 1998م 15 مايو " ضرب "   بقصد التصرف فيه بالبيع. 

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بسرقة 3 مقص كهربائى بأسلوب "التسلق " من داخل المصنع محل عمله السابق، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط  2 مقص كهربائى " المستولى عليهما ".

باستدعاء "أسامة. م"،  39 سنة، مدير أمن بالمصنع ومقيم ـ دائرة القسم، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بعدم  اكتشافه واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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حبس ترزى سرق مصنع

نيابة 15 مايو

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