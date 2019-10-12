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حبس استشارى تحاليل 4 أيام وضبط طالب للنصب على المواطنين بالإسكندرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 م
حبس استشارى تحاليل 4 أيام وضبط طالب للنصب على المواطنين بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس استشارى تحاليل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار طالب، بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بتشطيب العقارات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال، بورود بلاغ من 3 اشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الرمل أول، يفيد بقيام استشارى تحاليل طبية ويعمل فى مجال العقارات، مقيم بكفر الشيخ - سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا " تبديد – شيك " محبوس احتياطيًا حاليًا بقسم شرطة سيدى جابر على ذمة إحدى القضايا، وطالب يعمل فى مجال العقارات وتشطيب الوحدات السكنية بالإسكندرية - مقيم بالإسكندرية - سبق اتهامه فى 13 قضية "استيلاء – نصب "، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، إلا أنهم توقفا عن سداد الأرباح.

 

أكدت التحريات صحة الواقعة وتلقى مبالغ مالية من الشاكين فى غضون عام 2019 بلغ إجماليها 1.700.000 مليون وسبعمائة ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة لأحكام القانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استخراج الأول من محبسه وعرضه على النيابة التى باشرت التحقيق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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تشطيب الوحدات السكنية

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