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جنايات الإسكندرية تقرر إحالة أوراق قاتل طفلة وسرقه قرطها الذهب لفضيلة المفتى

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:33 م
جنايات الإسكندرية تقرر إحالة أوراق قاتل طفلة وسرقه قرطها الذهب لفضيلة المفتى محكمة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، مساء اليوم السبت، إحالة أوراق سائق التوك توك المتهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس" بالاشتراك مع شقيقته بمنطقة نجع العرب إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.ط وذلك لقتل الطفلة لسرقة قرطها الذهب.
 
ترجع أحداث القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغا من "ن.م.أ"، 33 عاما، ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع العرب، بتاريخ 3 يونيو الماضي، يفيد غياب طفلتها "سندس.أ.م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل.
 
وفي وقت لاحق ورد إخطار لقسم الشرطة يفيد العثور على جثة طفلة في منور العقار 96 بشارع 5، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ.
 
وتبين من المعاينة وجود جثة الطفلة المبلغ عن تغيبها مسجاة على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.
 
وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
 
وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (ع. ر.- 19 سنة- سائق توك توك)، وشقيقته (ع.- 21 سنة- ربة منزل)، وبضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.
 
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول باستدراج الطفلة أثناء اللهو أمام منزلها إلى أعلى سطح العقار سكنه، لسرقة القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها، وخنقها وإلقاء جثتها من أعلى سطح العقار في المنور خشية افتضاح أمره.
 
وأبلغ المتهم شقيقته بما حدث فقامت بالتستر عليه وبيع القرط الذهبي الذي لا يزن سوى 3 جرامات واقتسام ثمنه بينهما.
أرشدت المتهمة عن القرط الذهبي لدى صاحب محل مجوهرات، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة لتصدر حكمها المتقدم.
 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار المحافظات

جنايات اسكندرية

الطفله سندس

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