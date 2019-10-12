جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من برجاموا اشتبه محمد الشربيني رئيس الوردية فى الراكب ا . م . ع مصرى الجنسية قادم من إيطاليا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وكرم عبدالجواد مأمورى الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وبتفتيشه ذاتيا وتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة به تبين وجود 1235 عبوة من المستلزمات الطبية والأدوات الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان منشأ إيطاليا مخفاة داخل جيوب الجاكت الذى يرتديه وبين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت التعويضات المستحقة 239 ألف و400 جنيه.

قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 44 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.