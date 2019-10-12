سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 05:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:20 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية رجال الجمارك والمضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من برجاموا اشتبه محمد الشربيني رئيس الوردية فى الراكب ا . م . ع مصرى الجنسية قادم من إيطاليا .
 
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .
 
وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وكرم عبدالجواد مأمورى الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.
 
وبتفتيشه ذاتيا وتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة به تبين وجود 1235 عبوة من المستلزمات الطبية والأدوات الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان منشأ إيطاليا مخفاة داخل جيوب الجاكت الذى يرتديه وبين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت التعويضات المستحقة 239 ألف و400 جنيه.
 
قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 44 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.

مطار برج العرب

اخبار المطار

جمارك المطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة