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جرائم أردوغان مستمرة.. العدوان التركى يغتال الأمين العام لحزب سوريا المستقل

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:56 م
جرائم أردوغان مستمرة.. العدوان التركى يغتال الأمين العام لحزب سوريا المستقل المهندسة الراحلة هفرين خلف
كتب محمد تهامى زكى

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جريمة جديدة من جرائم العدوان التركى على سوريا، بعد اغتيال المهندسة هفرين خلف، الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، بعد استهداف قوات أردوغان لسيارتها.

ووفقا لموقع الحزب فإن الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، لقيت مصرعها، اليوم السبت، بعد استهداف سيارتها بعبوة ناسفة فى محيط عين عيسى على الطريق الدولى بين حلب والقامشلى.

المهندسة هفرين خلف
المهندسة هفرين خلف

وكانت هفرين خلف، صرحت أمس الجمعة، فى تصريحات لموقع الحزب، معتبرة الهجوم التركى، عملا إجراميا مخالفا للقوانين الدولية، وشددت على استمرار النضال والمقاومة ضد أى احتلال، كما تطرقت خلال حديثها إلى أن المطامع التركية تتزايد فى الشمال والشرق السورى، وهذا ما دفع أردوغان إلى فسخ الاتفاق السابق حول المنطقة الآمنة.

نعى الحزب
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