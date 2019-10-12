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تناول الموز ومترميش قشره..استخدامات وفوائد صحية لا تعرفها عنه

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:30 م
تناول الموز ومترميش قشره..استخدامات وفوائد صحية لا تعرفها عنه الموز
كتبت هند عادل

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الموزغذاء لذيذ وصحي يحتوي على الألياف والمواد الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، عند تناول الموز، يتجاهل معظم الناس فوائد القشرة بالرغم من أن لها الكثيرمن الاستخدامات المفيدة للصحة، حسبما ذكر موقع" healthline".

تتعدد استخدامات قشورالموز بداية من صحة البشرة، إلي تبييض الأسنان، وبعض الإسعافات الأولية. 

يمكن استخدام قشور الموز لصحة البشرة من خلال بعض الخطوات وهى:

فرك قشر الموز على وجهك لتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد.

وضع قشر الموز على عيون مغلقة للحد من الانتفاخ.

استخدام قشر الموز كمرطب لترطيب البشرة.

فرك قشرعلى ندبات حب الشباب لمساعدتهم على التلاشي.

علاج الصدفية عن طريق تطبيق قشر الموز على المنطقة مع الصدفية لترطيب وتخفيف الحكة.

إزالة البثورعن طريق النقرعلى قطعة من قشر الموز ناضجة فوقها وتركها هناك صباحا ومساءا.

قشور الموز تحتوي على عدد من المكونات التي تقدم فوائد كثيرة حيث أنها غنية بالفينوليات ، والتي لها خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية.

كما تحتوي قشور الموز على عدد من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل الكاروتينات والبوليفينول.

قشور الموز لتبييض الأسنان

قشورالموز له نشاط مضاد لبكتيريا A. actinomycetemcomitans و P. هذه البكتيريا تساهم في أمراض اللثة ، مثل التهاب اللثة .

قشور الموز للإسعافات الأولية
 

الخصائص المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات في قشور الموز تجعله مفيد فى الكثير من الأمورالطارئة مثل:

يستخدم ضد حروق الشمس أو لدغة الحشرات لتوفير الراحة من الحكة.

تقليل ألم الصداع عن طريق وضع قشر موزة مجمدة على جبينك وقشر موزة واحدة مجمعة على مؤخرة رقبتك.

 

 


الموز

قشور الموز

فوائد قشر الموز

الفوائد الصحيه لقشر الموز

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