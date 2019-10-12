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تناول الأطفال للأغذية الغنية بالجلوتين تزيد احتمال إصابتهم باضطرابات الهضم

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:30 ص
تناول الأطفال للأغذية الغنية بالجلوتين تزيد احتمال إصابتهم باضطرابات الهضم الأغذية الغنية بالجلوتين
أ ش أ

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كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الأطفال في السنوات المبكرة من حياتهم كميات كبيرة من الأغذية الغنية بالجلوتين مثل المكرونة والخبزوالمخبوزات تزيد احتمالات الإصابة بالاضطرابات الهضمية في السنوات التالية.

وكشفت الدراسة التي نشرتها دورية جاما، أن الإفراط في تناول هذه الأنواع من الأغذية يزيد احتمالات الإصابة بالاضطرابات الهضمية بنسبة 61 في المئة.

وأوضحت أن 6600 من المواليد الجدد في الولايات المتحدة وفنلندا وألمانيا والسويد خضعوا للدراسة خلال الفترة من عامي 2004 و2010 وظلوا تحت المتابعة كل ستة أشهر لمعرفة مستوى الجلوتين في كل منهم وتأثير ذلك على صحتهم.

واكتشف الباحثون أن نسبة 20 في المئة من هؤلاء الأطفال أي 1216 أصيبوا باضطرابات هضمية أرجعت لزيادة نسبة مادة الجلوتين في أجسامهم.


الجلوتين

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الاغذية الغنية بالجلوتين

جلوتين

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