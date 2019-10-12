تقرير: بريكست دون اتفاق يخسر أيرلندا 73 ألف وظيفة خلال عامين

كتب : أحمد علوى

اشار تقرير نشرته وكالة بلومبرج عن البنك المركزى الأيرلندي ، إلى أن عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى "بريكست"، دون التوصل إلى إتفاق سيكون له عواقب سلبية على إيرلندا وسيجلها تعانى من فقدان أكثر من 73 ألف وظيفة على مدار عامين.

ووفقاً للتقرير ذاته والذى يصدر كل ثلاثة أشهر من البنك المركزى، فإن معدل البطالة فى أيرلندا سوف يرتفع بنسبة 5.8 بالمئة فى 2020 و6.9 بالمئة فى 2021، أما فى حالة خروج بريطانيا بموجب اتفاق مع الاتحاد سوف يخفض نسبة البطالة إلى خمسة بالمئة خلال العامين المقبلين.

ويشار إلى انه من ضمن عواقب خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبى دون اتفاق، فسوف تتأثر القنوات الاقتصادية الرئيسية، معدلات الفائدة والتجارة والاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدى إلى تدهور واضح فى الأوضاع الاقتصادية".