تعرف على كيفية الحصول على الموافقات الفنية من مركز معلومات مرافق البحر الأحمر

أنشأت محافظة البحر الأحمر، العام الماضى، مركز معلومات شبكات المرافق بالبحر الأحمر، بهدف إتاحة المعلومات الجغرافية لجميع شبكات المرافق بالمحافظة.
مركز معلومات شبكات مرافق البحر الأحمر
وينشر "اليوم السابع" فى 6 معلومات كيفية الحصول على موافقات المرافق من خلاله فى المعلومات الآتية:
1- يتم استخراج موافقات شبكات "مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - غاز طبيعي" من خلاله.
2- يقع مركز معلومات شبكات مرافق البحر الأحمر فى منطقة خفر الباطن بجوار مبني ديوان عام المحافظة.
3- يلزم استيفاء الأوراق المطلوبة لاستخراج الموافقة الفنية للمرافق من بينها خطاب من الوحدة المحلية موجه إلى مركز معلومات شبكات المرافق.
4- خطاب معتمد ومختوم من المرفق المراد توصيلها، بحيث يكون الموقع موضح به اسم صاحب الطلب، موقع الحفر، وطول الحفر.
5- كروكى للموقع من الشركة المسئولة عن الإنشاءات موضح به طول الحفر.
6- صورة تحقيق شخصية لصاحب الطلب، أو صورة توكيل فى حالة وجود توكيل رسمى.
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