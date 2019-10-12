تعرف على شروط الترشح لمنصب مدير مستشفى نخل بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فتح باب الترشح من الأطباء البشريين وأسنان وصيادلة وعلاج طبيعى من العاملين بالمديرية والإدارات والمستشفيات والوحدات التابعة لها، للعمل مديرا لمستشفى نخل بوسط سيناء .

والشروط هى:

- يكون المتقدم شاغلا للدرجة الأولى أو الثانية من المجموعة الطب البشرى أو صيدلة أو طب أسنان أو علاج طبيعى.

- تكون تقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات بدرجة ممتاز.

- إجادة استخدام الحاسب الآلى.

- لديه القدرة على القيادة والتوجيه وتطوير نظام العمل بالمستشفى.

- يفضل أن يكون حاصلا على دورات تدريبية ودراسات.

- يكون ملما بالأعمال المالية والإدارية.

-التقدم بطلب باسم المدير العام لإدارة شئون العاملين من 13/10/2019 لمدة 10 أيام.

- إجراء المقابلة الشخصية الأحد 3/11/2019 الساعة 12 ظهرا.

- يرفق بالطلب بيان حالة والسيرة الذاتية والدورات التدريبية إن وجدت وخطة تطوير العمل.