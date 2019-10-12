سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 03:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على شروط الترشح لمنصب مدير مستشفى نخل بوسط سيناء

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 ص
تعرف على شروط الترشح لمنصب مدير مستشفى نخل بوسط سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فتح باب الترشح من الأطباء البشريين وأسنان وصيادلة وعلاج طبيعى من العاملين بالمديرية والإدارات والمستشفيات والوحدات التابعة لها، للعمل مديرا لمستشفى نخل بوسط سيناء .

والشروط هى: 

- يكون المتقدم شاغلا للدرجة الأولى أو الثانية من المجموعة الطب البشرى أو صيدلة أو طب أسنان أو علاج طبيعى.

- تكون تقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات بدرجة ممتاز.

- إجادة استخدام الحاسب الآلى.

- لديه القدرة على القيادة والتوجيه وتطوير نظام العمل بالمستشفى.

- يفضل أن يكون حاصلا على دورات تدريبية ودراسات.

- يكون  ملما بالأعمال المالية والإدارية.

-التقدم بطلب باسم المدير العام  لإدارة شئون العاملين من 13/10/2019 لمدة 10 أيام.

- إجراء المقابلة الشخصية الأحد 3/11/2019 الساعة 12 ظهرا.

- يرفق بالطلب بيان حالة والسيرة الذاتية والدورات التدريبية إن وجدت وخطة تطوير العمل.


شمال سيناء

العريش

صحة شمال سيناء

مستشفى نخل

وسط سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة