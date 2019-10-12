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تعرف على أهم 10 مشروعات تنفذها هيئة المساحة

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:00 ص
تعرف على أهم 10 مشروعات تنفذها هيئة المساحة السد العالى - ارشيفية
كتبت - أسماء نصار

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تلقت وزارة الموارد المائية والري تقرير مفصل من الهيئة المصرية العامة للمساحة  عن الموقف التنفيذى للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة المصرية 
 
وفى التقرير التالى نرصد أنم المشروعات التى يتم تنفيذها.
 
1- تم الإنتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لـ  439  قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل الى 14218 قرية وكفر و 131 مدينة..
 
2- بدأ العمل فى الأربع محافظات المتبقية من المرحلة الأولى لمشروع كارت الفلاح وهي محافظات البحيرة - الشرقية - سوهاج - اسيوط لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج  لمستحقيها .
 
3- تم تسليم 25 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ  100% وجاري الاتفاق على طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف  (92 ) مجلد  يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها .
 
4-  انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور فى المشروع القومى للطرق ( محاور قوص - نقادة  وسمالوط ودراو وديروط …..لربط شرق النيل بغربه  ) وقدرت تعويضاتها بحوالي مليار جنيه .
 
5- تم صرف تعويضات 311 مليون جنيه لهذه الطرق ( روض الفرج و 30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين  ليصل ماتم صرفه  مبلغ حوالي 3.3 مليار جنية من 4 مليار جنيه تقريبا بنسبة صرف حوالي 83%.
 
6- تم إنهاء خرائط PDF  لـ 20 محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ 90% و 30% ،كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى ضمن مشروع حصر ورفع وتوقيع مشروعات الري على خرائط مساحية ٢٥٠٠:١ بتكلفة 100 مليون جنيه .
 
7-  تم رفع  وتسليم  كافة أملاك هيئة الصرف من المباني الإدارية وعددها 33 إدارة  موقعة  على خرائط   P D F .
 
8- تم إنهاء المرحلة الأولى من أعمال الرفع المساحي لمناطق خور قندي ووادي الأمل)لتعويضات أهالى النوبة بنسبة تنفيذ 100% .
 
9- تم تسليم أطلس هيئة السد العالي الذي تم تنفيذه بمعرفة هيئة المساحة و يتضمن دليل خرائط منافع خزان أسوان .
 
10- تم الانتهاء من أرشفة حوالي (15000) إستمارة من  استمارات مشروعات النفع العام مثل الطرق والري والصرف بمحافظات الدقهلية ودمياط و اسكندرية.

المساحة الرى

الطرق

اسوان

السد العالى

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