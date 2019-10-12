سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 10:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على أنواع الجنح والجنايات الاقتصادية وطرق الطعن فى أحكامها

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:00 ص
تعرف على أنواع الجنح والجنايات الاقتصادية وطرق الطعن فى أحكامها محكمة القاهرة الاقتصادية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 120 لسنة 2008، الخاص بالمحاكم الاقتصادية طرق إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الجنح والجنايات الاقتصادية.

وتضمنت إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة فى الجنح بأن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

ويحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.

وبالنسبة الجنايات فإن الإجراءات تضمن أن تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية.

ويجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية فى قضايا الجنايات، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون، وفى حالات معينة.

ويكون ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.

أما بالنسبة للطعن فى الأحكام المدنية الاقتصادية يكون الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها، ولا يجوز الطعن فيها بالنقض.

ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة.

والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالنقض مع عدم الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً.

وتنص المادة (4): من قانون المحكمة الاقتصادية على اختصاصات المحاكم فى نظر قضايا محددة تتمثل فى:

‏1. قانون العقوبات فى شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة.

‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى ‏مصر .

‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏4. قانون سوق رأس المال.‏

‏5. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

‏6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق ‏المالية.‏

‏7. قانون التمويل العقارى. ‏

‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏

‏9. قانون البنك المركزى والجهاز ‏المصرفى والنقد.‏

‏10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏

‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقى والإفلاس.‏

‏12. قانون حماية الاقتصاد القومى من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏فى التجارة الدولية.‏

‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏14. قانون حماية المستهلك.‏

‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏

‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏

‏20. قانون الاستثمار .‏

‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.


إجراءات الطعن على الأحكام الاقتصادية

المحكمة الاقتصادية

انواع الجرائم التى تنظرها المحاكم الاقتصادية

جرائم تقنية المعلومات

الافلاس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

احالة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال للمحكمة الاقتصادية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:54 م

"الكسب غير المشروع" يبلغ النيابة عن اتهام جمال اللبان بالاتجار فى العملة الأجنبية.. و"الشئون المالية" تحيله للمحكمة الاقتصادية بالاتجار بـ 200 مليون جنيه.. والجهاز ينفذ حكم "استغلال النفوذ" ويصادر 346مليون جنيه

الأحد، 08 سبتمبر 2019 08:25 م

ما هى ضوابط الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية؟.. النقض تجيب

السبت، 07 سبتمبر 2019 03:14 م

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

إسبانيا تواجه النرويج بتصفيات يورو 2020 فى ليلة تاريخية لراموس

إسبانيا تواجه النرويج بتصفيات يورو 2020 فى ليلة تاريخية لراموس

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80%

وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80%

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر

الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

إيطاليا ضد اليونان اليوم لحسم الصعود إلى كأس أمم اوروبا 2020

إيطاليا ضد اليونان اليوم لحسم الصعود إلى كأس أمم اوروبا 2020

المركبة الهندية حول القمر تتبع التوهجات الشمسية فى مهمة جديدة

المركبة الهندية حول القمر تتبع التوهجات الشمسية فى مهمة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة