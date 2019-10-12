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"تضامن الجيزة": إعداد تقارير لمتابعة خطط الإدارات الشهرية بالمديرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:25 م
"تضامن الجيزة": إعداد تقارير لمتابعة خطط الإدارات الشهرية بالمديرية وزارة التضامن - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجه رضا متولى وكيل وزارة التضامن بالجيزة الإدارات الفنية بالمديرية بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالمديرية والإدارات والوحدات الاجتماعية أولا بأول وأيضا قيام إدارة الرقابة والمتابعة بمتابعة خطط الإدارات الشهرية وعرضها عليه.

 

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد وقعت بروتكول تعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير أعمال خدمات الميكنة والتحول الرقمى بوزارة التضامن الاجتماعي.

 

يأتى البروتوكول فى إطار تنفيذ أعمال المشروع القومى للتحول الرقمى لأجهزة الدولة وامتدادا لتوثيق آليات التعاون بين ووزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تهدف إلى رفع كفاءة البنية الأساسية، وميكنة كل خدمات الوزارة على المستوى الداخلى التى تشمل مكاتب الديوان العام والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى الخارجى فيما بين الوزارة وشركائها من وزارات وجهات وهيئات معنية إضافة إلى عملائها من الأسر المصرية الأكثر احتياجا والمستقبلين لمختلف الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن بكل مكاتبها على مختلف مستوياتها الإدارية بكل أنحاء الجمهورية.

 


تضامن الجيزة

خطط الإدارات الشهرية

إدارات تضامن الجيزة

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