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تشريح جثة مسن قتل على يد ابنه بسبب خلافات أسرية فى بولاق الدكرور

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:13 م
تشريح جثة مسن قتل على يد ابنه بسبب خلافات أسرية فى بولاق الدكرور جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت  النيابة العامة فى جنوب الجيزة بترشيح جثة مسن قتل على يد ابنه فى منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

انتقل فريق من النيابة العامة لموقع الجريمة لمناظرة جثمان الضحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة القسم.
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن الجثة لمسن، قٌتل على يد ابنه، "عامل" وأن المتهم أخفى الجثة عقب ارتكابه الجريمة، وفر هاربا، وتوصلت التحريات الأولية، التى اشرف عليها العقيد محمد الشاذلى، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

 


بولاق الدكرور

قتل

خلافات أسرية

ضبط اللبن

جريمة قتل

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