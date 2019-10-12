ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً.."إيجى ستون" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام-ايجى ستون، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون ورقة بقيمة قدرها 6.4 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 7.8 مليون ورقة، بقيمة قدرها 2.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث سبيد ميديكال، بحجم تداول بلغ 1.9 مليون ورقة، وبقيمة 2.1 مليون جنيه.

وجاءت شركتا حق الاكتتاب لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة-3، أم بى للهندسة، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 6.1 مليون ورقة بقيمة 8869 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 9900 ورقة بقيمة 5851 جنيه للثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 12.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.4 مليون ورقة منفذة على 658 عملية خلال الأسبوع الماضى.