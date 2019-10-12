تحرير 27 محضرا فى حملة تموينية بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة أحمد دسوقي، وبالتعاون مع التموين والصحة بعمل حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات بيع وتداول السلع الغذائية، تمكنت خلالها من تحرير 27 محضرا.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير3 محاضر بيئة لعدم نظافة بيئة العمل ،بالإضافة إلى تحرير 18 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية و 3 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة الصحية،علاوة على إعدام 25 كيلو سردين مملح صغير الحجم غير محتفظ بخواصه الطبيعية، وإعدام 3 عبوات من عصائر مجهولة المصدر ،وضبط كميات من الشيبسي "مخلفات مصانع " غير صالح للاستهلاك الآدمى.

من جانبه شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ، و لضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة