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تحريات المباحث: قاتل والده ببولاق الدكرور صنع له مقبرة بإحدى غرف المنزل

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:29 م
تحريات المباحث: قاتل والده ببولاق الدكرور صنع له مقبرة بإحدى غرف المنزل جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت معاينة رجال المباحث، فى واقعة مقتل مسن على يد ابنه بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، أن المتهم صنع مقبرة لوالده، من خلال الحفر بإحدى غرف المنزل، ودفن الجثة بها، ثم فر هاربا عقب ارتكاب الجريمة.

وأفادت التحريات، أن خلافات أسرية كانت تجمع المتهم ووالده المجنى عليه، لرفض الأخير الاستجابة للمتهم، وإعطائه نقودا لشراء مواد مخدرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المجنى عليه، التى أكدت أن المتهم " عاطل" كان دائم التشاجر مع والده، وأنه انتظر خروجها من المنزل، وارتكب الجريمة، مستغلا تواجد والده بمفرده، وعجزه عن الدفاع عن نفسه، مؤكدة أنه تم الكشف عن الجريمة، بعد انبعاث رائحة كريهة من الحفرة التى تحتوى على الجثة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة لاقسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن الجثة لمسن، قٌتل على يد ابنه، "عامل" وأن المتهم أخفى الجثة عقب ارتكابه الجريمة، وفر هاربا، وتوصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة.

حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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قتل والده

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بولاق الدكرور

امن الجيزة

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