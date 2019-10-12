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تجديد حبس 20 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:59 م
تجديد حبس 20 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 20 متهما فى اتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وقررت تجديد حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية، واستأنفت النيابة على القرار.  

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عدى تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، والتحريض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وترويج الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.


التحريض على العنف

الانضمام لجماعة ارهابيه

تجديد حبس

التظاهر

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