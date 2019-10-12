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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:01 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة حبس إبراهيم درهوس، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعه اسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

وأسندت النيابة للمتهم، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة فى تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.

 


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انضمام لجماعة إرهابية

النيابة العامة

نشر أخبار كاذبة

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