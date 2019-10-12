تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

جددت النيابة العامة حبس متهمين بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين وجيه صالح، ومحمد خفاجى، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.