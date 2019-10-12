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تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:58 م
تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما حبس - ارشيفية
كتبت ـ أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "رانيا . ج" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة لاتهامها بمشاركة جماعة ارهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
ووجهت النيابة للمتهمة في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 

تجديد حبس متهمة

مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

نيابة أمن الدولة

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