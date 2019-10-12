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تجديد حبس عصابة الأشقاء الثلاثة المتورطين فى تجارة الهيروين بأوسيم

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:23 ص
تجديد حبس عصابة الأشقاء الثلاثة المتورطين فى تجارة الهيروين بأوسيم هيروين - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 أشقاء، ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، يتاجرون بها فى منطقة أوسيم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات المقدم مجدى موسى رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، إدارة 3 أشقاء، لـ" دولاب" مخدرات، وترويجهم الهيروين على عملائهم.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم، 25 تذكرة هيروين، بالإضافة إلى قطعتين من المخدر الخام، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا أمام العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى، مفتش المباحث الجنائية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمضبوطات، لترويجها على عملائهم.

فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


هيروين

تجارة المخدرات

حشيش

أوسيم

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