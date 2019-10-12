تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى.. و"دبى" تعاود الصعود

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ عاود سوق دبى المالى صعوده، للمرة الأول بعد تراجع 4 أسابيع متواصلة، وربح رأس المال السوقى 6.843 مليار درهم، وصعدت بورصة البحرين مدفوعة بسهم البنك الأهلى المتحد، كما ارتفعت بورصة الكويت وربح رأسمالها السوقى 404 مليون دينار.

فيما واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر للأسبوع الثالث على التوالى، وخسر رأس مالها السوقى 2.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 569.367 مليار ريال، كما تراجعت بورصة السعودية بنسبة 2.85% خاسراً 225.67 نقطة.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.85% خاسراً 225.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7695.48 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 48.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون ريال. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.85% خاسراً 225.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7695.48 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 48.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 501.04 مليون سهم بقيمة 12.9 مليار ريال.

وتراجع 20 قطاعا ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.99%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.05% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.1%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.98%.

بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، للأسبوع الثالث على التوالى، بنسبة 0.81% خاسراً 83.17 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 10227.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 2.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 569.367 مليار ريال. تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، للأسبوع الثالث على التوالى، بنسبة 0.81% خاسراً 83.17 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 10227.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 2.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 569.367 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 301.02 مليون سهم بقيمة 864.98 مليون ريال عبر تنفيذ 23.57 ألف صفقة، وتراجعت 29 شركة، فيما ارتفعت 13 شركة، واستقرت أسعار 4 شركات.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.53%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.10%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45% فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، فيما ارتفع الاتصالات وحيداً بنسبة 1.29%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.79% رابحاً 49.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2810.46 نقطة، وذلك للمرة الأول بعد تراجع 4 أسابيع متواصلة. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.79% رابحاً 49.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2810.46 نقطة، وذلك للمرة الأول بعد تراجع 4 أسابيع متواصلة.

وبلغ حجم التداول ببورصة دبى 827.93 مليون سهم بقيمة 732.22 مليون درهم، وربح رأس المال السوقى 6.843 مليار درهم ليغلق عند مستوى 371.001 مليار درهم.

وارتفع ببورصة دبى، قطاع البنوك بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.7%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.69% رابحاً 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.04 نقطة، مدفوعا بصعود سهم الأهلي المتحد، بالتزامن مع عملية الاندماج المرتقبة مع بيتك الكويتى. ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.69% رابحاً 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.04 نقطة، مدفوعا بصعود سهم الأهلي المتحد، بالتزامن مع عملية الاندماج المرتقبة مع بيتك الكويتى.

وبلع حجم التداول ببورصة البحرين 15.65 مليون سهم بقيمة 3.69 مليون دينار.

وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارة بنسبة نمو 1.21% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.2%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.81% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى تيرمينالز البحرين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 0.45%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.19%. بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وربح رأس المال السوقى 404 مليون دينار بقيمة 33.02 مليار دينار.

وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1.25% رابحاً 70.2 نقطة ليغلق عند مستوى 5705.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% رابحاً 20.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.94 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.54% رابحاً 94.2 نقطة ليغلق عند مستوى 6213.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 573.91 مليون سهم بقيمة 118 مليون دينار، عبر تنفيذ 24.94 ألف صفقة.