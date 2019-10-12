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بوتين يعزى برائد الفضاء الـ11 فى العالم

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 ص
بوتين يعزى برائد الفضاء الـ11 فى العالم أليكسي ليونوف
وكالات

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أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تعازيه برائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف، الذي رحل عن عمر ناهز الـ86 عاما الليلة الماضية.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه العميقة في الراحل ليونوف"، الذي كانت تربطه به معرفة شخصية.
 
وقال بيسكوف: "كان بوتين معجبا جدا بشجاعة ليونوف، ويكن له الاحترام العميق. لقد التقيا عدة مرات، وبوتين يعتبر ليونوف إنسانا فذا".
 
وتوفي رائد الفضاء الحادي عشر في العالم أليكسي ليونوف يوم أمس في موسكو، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وسجل له تاريخ الفضاء والبلاد، أول تحليق للإنسان في الفضاء بعيدا عن المركبة.

أليكسي ليونوف

بوتين

دميتري بيسكوف

موسكو

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