بوتين يدعو جميع القوات الأجنبية على أراضى سوريا للرحيل

كتب أحمد علوى

شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت على ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على الأراضى السورية.

وقال بوتين خلال كلمته ولوسائل الإعلام الروسية،: "على كل من هم موجودون على أراضى أى دولة وفى سورية تحديدا بشكل غير شرعى مغادرتها، هذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول، يجب تحرير أراضى سوريا من الوجود العسكرى الأجنبى، ويجب استعادة وحدة أراضى الجمهورية العربية السورية بالكامل."

وتشارك القوات الجوية الروسية منذ سبتمبر من عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية فى دعم جهود الجيش العربى السورى فى حربه على التنظيمات الإرهابية.